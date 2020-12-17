ИИ впервые управлял военным самолетом

ВВС США провели полет, в котором ИИ выполнял роль второго пилота в самолете-шпионе U-2. В военном ведомстве заявили, что это первый случай, когда модель управляла военной системой самостоятельно. Сначала ИИ совершил более миллиона тренировочных полетов, однако в ВВС отмечают, что это скачок для «технического развития в военной области».

Модель называется ARTUµ — это ведущая компьютерная программа, которая доминирует в шахматах, Го и даже в видеоиграх, не зная правил заранее. Несмотря на отсутствие скриптов, модель также смогла управлять самолетом и принимать окончательные решения в сложных ситуациях.

ИИ совершил разведывательную операцию во время имитации ракетного удара по авиабазе ВВС «Бил». ИИ искал вражеские пусковые установки и следил за вражескими самолетами. Как отметили исследователи, успешность модели достигала 80%.

Военные инженеры отметили, что ARTUµ был полезен во время конкретной имитационной миссии и помогал летчикам сохранять преимущество в принятии решений на поле боя. В ВВС отметили, что это поможет бойцам не думать об определенных частях операции, а сконцентрироваться на своих прямых обязанностях.

«Взаимодействие с проверенным ИИ во всех аспектах конфликта и даже временное возложение на него ответственности, может изменить шансы в нашу пользу. Учитывая высокие ставки глобального ИИ, превосходство над научной фантастикой должно стать нашей военной нормой», — отметили военные.