ФРС улучшила прогнозы по экономике и пообещала печатать по $120 млрд в месяц

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на последнем в этом году заседании оставил без изменений параметры монетарной политики. Ключевая ставка американского центробанка останется в исторически минимальном диапазоне 0-0,25% годовых, а все программы по накачке рынков долларовой ликвидностью продолжатся, следует из релиза регулятора.Ежемесячно ФРС будет выкупать государственные облигации на 80 млрд долларов и ипотечные бонды — на 40 млрд, расширяя баланс, который вырос на 3,1 триллиона долларов с начала года и впервые в истории пробил 7-триллионный рубеж.

Останутся в силе также своп-линии, открытые Федерезервом зарубежным центробанкам, в рамках которых те могут получить долларовые кредиты: продолжат работать как неограниченные свопы с ЦБ Европы, Британии, Японии, Швейцарии и Канады, так и лимитированные, открытые среди прочих для развивающихся стран.

В их числе — центробанки Австралии, Бразилии, Кореи, Мексики, Сингапура, Швеции (с лимитом 60 млрд долларов), а также Дании, Норвегии и Новой Зеландии (30 млрд).

«Пандемия COVID-19 провоцирует огромные трудности для людей и экономики в США и в мире. Экономическая активность и занятость продолжают восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала года. Слабый спрос и падение цен на нефть сдерживают потребительскую инфляцию», — констатирует ФРС в релизе.

В этих условиях выкуп активов «поможет обеспечить бесперебойное функционирование рынка и поддержать поток кредитов для домохозяйств и инфляции», отмечает Федрезерв, добавляя, что операции продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены цели в виде «максимальной занятости и ценовой стабильности».

Экономические прогнозы ФРС тем временем стали чуть радужнее: падение ВВП США в этом году оценивается в 2,4% вместо 3,7%, которых регулятор ждал в сентябре.

Рост в 2021 году составит составит 4,2% вместо 4%, а в 2022-м — 3,2% вместо 3%.

Безработица будет ниже, чем ожидалось: 6,7% в этом году, 5% — в следующем, 4,2% — в 2022-м, 3,7% — в 2023-м против 7,6%, 5,5%, 4,6% и 4% в сентябрьском прогнозе.

Процентная ставка ФРС при этом останется на нуле как минимум три года: за такой сценарий высказались большинство из голосующих представителей ФРС.

При этом голосование о перспективах на 2021 гг было единогласным: все 17 членов FOMC отдали голос за нулевую ставку.

За повышение в 2022 году проголосовал один человек, в 2023-м — пятеро.