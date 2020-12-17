Фильм «Манк»: о чем известная кинолента и где смотреть

На Netflix вышел новый долгожданный фильм «Манк», режиссером которого является Дэвид Финчер. Это биографическая драматическая картина, снятая по сценарию Джека Финчера.

Премьера в кинотеатрах состоялась в ноябре 2020 года, а на платформе Netflix – 4 декабря. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем фильм «Манк»

В главной роли появился актер Гэри Олдмен. Также в картине сыграли такие знаменитости как Таппенс Мидлтон, Сэм Тротон, Лили Коллинз, Аманда Сейфрид и Том Пельфри.

В сюжете рассказывается об известном сценаристе Германе Манкевиче, который в 1942 году разделил «Оскар» с Орсоном Уэллсом за сценарий к фильму «Гражданин Кейн».

Стоит отметить, что съемки ленты «Манк» были запланированы еще в 1990 году, но они постоянно откладывались.