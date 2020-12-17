«  
  »

Фильм «Манк»: о чем известная кинолента и где смотреть

Фильм "Манк": о чем известная кинолента и где смотреть

На Netflix вышел новый долгожданный фильм «Манк», режиссером которого является Дэвид Финчер. Это биографическая драматическая картина, снятая по сценарию Джека Финчера.

Премьера в кинотеатрах состоялась в ноябре 2020 года, а на платформе Netflix – 4 декабря. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем фильм «Манк»
В главной роли появился актер Гэри Олдмен. Также в картине сыграли такие знаменитости как Таппенс Мидлтон, Сэм Тротон, Лили Коллинз, Аманда Сейфрид и Том Пельфри.

В сюжете рассказывается об известном сценаристе Германе Манкевиче, который в 1942 году разделил «Оскар» с Орсоном Уэллсом за сценарий к фильму «Гражданин Кейн».

Стоит отметить, что съемки ленты «Манк» были запланированы еще в 1990 году, но они постоянно откладывались.

17 декабря, 2020 | Category: Новости, США, Украина, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  