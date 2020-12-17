Филипп Кинред Дик

Я пропустил событие. Вчера день рождения моего любимого писателя-фантаста и посмодерниста Филипа Кинреда Дика. Возможно именно он сформировал часть моей жизни и представлений о ней.

Филип Киндред Дик родился в Чикаго 16 декабря 1928 года за шесть недель до срока. Вместе с ним родилась сестра-двойняшка Джейн Шарлотта. Дороти рожала дома и не подозревала, что вынашивает двойню. Врач не успел прибыть по вызову, и роды принимал отец (впоследствии он пояснял, что часто принимал телят). Дети родились слабыми и заметно недоношенными — светловолосый первенец Филип весил почти 2 кг (4 ¼ фунта), темноволосая Джейн — чуть больше 1,5 кг (3,5 фунта). Дороти не могла выкормить их, а детская смесь, которую советовал семейный доктор, не помогала. Вскоре родители решили застраховать младенцев. Страховка требовала посещения семьи медицинским работником, который настоял на немедленной госпитализации в специализированный центр по уходу за недоношенными детьми. Джейн умерла по пути в больницу 26 января 1929 года.В восемь месяцев Филип научился говорить. Когда Филипу был один год, родители переехали в окрестности Сан-Франциско. В детском саду его характеризовали как дружелюбного, весёлого и любознательного ребёнка, с развитыми речевыми навыками

«Бегущий по лезвию бритвы», «Особое мнение», «Час расплаты», «Вспомнить все» — далеко не полный перечень экранизаций его произведений.

Это потрясающий писатель, получивший прозвище «разрушителя реальности».

К сожалению ни один фильм не передает все тонкости и перипетии сюжетов его книг. И абсолютно не передает идеи, в них заложенные. Даже попытка экранизации «Помутнения» оказалось очень бледной и не выразительной.

По роману «Помутнение» я в 1990 году готовил рецензию на выпускном экзамене в школе. Это несколько поразило экзаменационную комиссию и они поставили мне твердую пятерку.

Но вероятно самый любимый все же «Убик».

Поздние работы писателя явно продукт психоделиков, однако они интересны еще более, чем его «простые» вещи 60-х.

Что я порекомендую почитать:

1. Мечтают ли адроиды об электроовцах.

2. Убик.

3. Человек в высоком замке (если осилите).

4. Помутнение (если осилите).

5. Вера наших отцов.

6. Мы вам всё припомним.

7. Пришедший из неизвестности

8. Вторая модель.