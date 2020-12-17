Филипп Кинред Дик

Я пропустил событие. Вчера день рождения моего любимого писателя-фантаста и посмодерниста Филипа Кинреда Дика. Возможно именно он сформировал часть моей жизни и представлений о ней.
Филип Киндред Дик родился в Чикаго 16 декабря 1928 года за шесть недель до срока. Вместе с ним родилась сестра-двойняшка Джейн Шарлотта. Дороти рожала дома и не подозревала, что вынашивает двойню. Врач не успел прибыть по вызову, и роды принимал отец (впоследствии он пояснял, что часто принимал телят). Дети родились слабыми и заметно недоношенными — светловолосый первенец Филип весил почти 2 кг (4 ¼ фунта), темноволосая Джейн — чуть больше 1,5 кг (3,5 фунта). Дороти не могла выкормить их, а детская смесь, которую советовал семейный доктор, не помогала. Вскоре родители решили застраховать младенцев. Страховка требовала посещения семьи медицинским работником, который настоял на немедленной госпитализации в специализированный центр по уходу за недоношенными детьми. Джейн умерла по пути в больницу 26 января 1929 года.В восемь месяцев Филип научился говорить. Когда Филипу был один год, родители переехали в окрестности Сан-Франциско. В детском саду его характеризовали как дружелюбного, весёлого и любознательного ребёнка, с развитыми речевыми навыками
Филип Киндред Дик родился в Чикаго 16 декабря 1928 года за шесть недель до срока. Вместе с ним родилась сестра-двойняшка Джейн Шарлотта. Дороти рожала дома и не подозревала, что вынашивает двойню. Врач не успел прибыть по вызову, и роды принимал отец (впоследствии он пояснял, что часто принимал телят). Дети родились слабыми и заметно недоношенными — светловолосый первенец Филип весил почти 2 кг (4 ¼ фунта), темноволосая Джейн — чуть больше 1,5 кг (3,5 фунта). Дороти не могла выкормить их, а детская смесь, которую советовал семейный доктор, не помогала. Вскоре родители решили застраховать младенцев. Страховка требовала посещения семьи медицинским работником, который настоял на немедленной госпитализации в специализированный центр по уходу за недоношенными детьми. Джейн умерла по пути в больницу 26 января 1929 года.В восемь месяцев Филип научился говорить. Когда Филипу был один год, родители переехали в окрестности Сан-Франциско. В детском саду его характеризовали как дружелюбного, весёлого и любознательного ребёнка, с развитыми речевыми навыками
«Бегущий по лезвию бритвы», «Особое мнение», «Час расплаты», «Вспомнить все» — далеко не полный перечень экранизаций его произведений.
Это потрясающий писатель, получивший прозвище «разрушителя реальности».
К сожалению ни один фильм не передает все тонкости и перипетии сюжетов его книг. И абсолютно не передает идеи, в них заложенные. Даже попытка экранизации «Помутнения» оказалось очень бледной и не выразительной.
По роману «Помутнение» я в 1990 году готовил рецензию на выпускном экзамене в школе. Это несколько поразило экзаменационную комиссию и они поставили мне твердую пятерку.
Но вероятно самый любимый все же «Убик».
Поздние работы писателя явно продукт психоделиков, однако они интересны еще более, чем его «простые» вещи 60-х.
Что я порекомендую почитать:
1. Мечтают ли адроиды об электроовцах.
2. Убик.
3. Человек в высоком замке (если осилите).
4. Помутнение (если осилите).
5. Вера наших отцов.
6. Мы вам всё припомним.
7. Пришедший из неизвестности
8. Вторая модель.
Дик вёл умеренно замкнутый образ жизни. По воспоминаниям Тессы, во второй половине 1960-х годов в периоды интенсивной работы Филип работал до 2 часов ночи и вставал в 6 часов, чтобы продолжить. Во второй половине 1970-х годов он мог работать до 18—20 часов в сутки, с 10 утра до 5—6 часов ночи с небольшим перерывом около 17 часов. Чтобы
сконцентрироваться на работе, ему требовалось полное отсутствие отвлекающих шумов, за исключением его музыки. На пишущей машинке он печатал очень быстро — до 80 или даже 100 слов в минуту
Вот несколько цитат из книг:
Дилемма современного человека: тело мобилизовано, но опасность неясна.
Запомни мои слова: государство не может быть лучше, чем его правитель.
сострадание размывает грань между охотником и добычей, между победой и поражением.
Кажется, ключевой вопрос романа – может ли человек в принципе распространить эмпатическое чувство на андроида? Или, иными словами, является ли искусственно созданная жизнь – жизнью?
Для Рика Декарда наидостовернейшим воплощением туманного понятия «убийца» был беглый человекоподобный робот, убивший своего хозяина, интеллектуально превосходящий большую часть людей, равнодушный к животным и не способный испытывать радость или сострадание по поводу успеха или горя других живых существ.
Но ведь все это, – подумал Эл, – только мое восприятие. На самом деле Вселенная не похоронена под пластами ветра, холода и льда, они внутри меня, хотя мне кажется, что я вижу их снаружи. Как странно. Неужели внутри меня целый мир? Заточенный в моем теле?.. Наверное, так ощущается смерть, – сказал он себе. – Моя неопределенность, погружение в энтропию – это процесс, а лед – результат этого процесса. Когда меня не станет – исчезнет целый мир. Может быть, я смогу во всем разобраться, если просто прилягу и отдохну, найду в себе силы все обдумать.
Виталий Рождаев. Русский Еврей.
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