Джош Бролин шокировал провокационным снимком

Американский актер, суперзлодей Танос с «Мстителей» Джош Бролин вызвал фурор провокационным фото.

Так, на странице в Instagram 52-летний знаменитость запостил фотографию, на которой появился полностью обнаженный. На снимке, который сделала его жена Кэтрин, Джош позировал сидя на стуле с чашечкой кофе в руках. Звезда следил за рассветом у трейлера, демонстрируя накачанные ноги.

В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не сказал, что имеется в виду метафорически — написал Бролин.

Фанаты актера не смогли обойти вниманием откровенную публикацию кумира. Так, в комментариях пользователи засыпали знаменитость комплиментами.