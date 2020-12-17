Джейсон Момоа попросился в «Звездные войны»

Исполнитель роли Аквамена в экранизациях комиксов DC Джейсон Момоа мечтает сняться в следующем эпизоде «Звездных войн», который собирается снимать режиссер Тайка Вайтити. Такое признание сделал он сам, в ответ на официальный анонс, который был опубликован на канале Star Wars в Instagram. «О, черт, да, имей меня в виду», — прокомментировал Момоа.

Сам же постановщик отреагировал на публикацию следующим образом: «Что?? Фу, как давний поклонник «Звездных войн», я так зол из-за того, что собираюсь все испортить».

Многие известные голливудские актеры, в том числе те, кто уже сотрудничал с Вайтити ранее, также выразили желание сыграть в его проекте. «Я в твоем распоряжении», — написал Марк Руффало.

Напомним, что слухи об участии новозеландского режиссера в развитии знаменитой франшизы появились еще в конце 2019 года. Весной 2019 года информация была подтверждена несколькими источниками. Сообщалось, что сценарий картины он подготовит в сотрудничестве с Кристи Уилсон-Кернс, которая ранее работала над военной драмой «1917». Естественно, содержание пока неизвестно. Вероятнее всего, эпизод выйдет не ранее 2025 года.

В 2019 году Тайка Вайтити был удостоен премии Американской Киноакадемии за лучший сценарий.