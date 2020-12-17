Disney опять перенесла премьеры марвеловских фильмов

Студия обнародовала обновленный график предстоящих релизов. Некоторые марвеловские и другие проекты опять переехали на попозже.

Как сообщает Variety, «Тор: Любовь и гром» перебрался на 6 мая 2022 года, сиквел «Черной пантеры» — на 8 июля 2022, а продолжение «Капитана Марвел» — на 11 ноября 2022 (напомним, недавно стало известно, что Marvel не станет заменять скончавшегося от рака Чедвика Боузмана другим актером в «Черной пантере 2»).

Новые даты выхода также получили такие проекты, как «King’s Man: Начало» (12 марта 2021), комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» (11 мая 2021), детектив «Смерть на Ниле» по мотивам романа Агаты Кристи из серии про Эркюля Пуаро (17 сентября 2021).

Также стало известно, что новый фильм по вселенной «Звездные войны», который получил название «Изгой. Эскадрон» и который снимет постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, выйдет на экраны 22 декабря 2023 года.