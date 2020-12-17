Что смотреть в кино в декабре: новый «Звонок», новогодняя комедия и Брюс Уиллис

До нового, 2021 года остается меньше двух недель. И хотя сейчас все мы поглощены выбором подарков для своих близких, стоит все-таки уделить время и себе — например, сходить в кино. О самых интересных премьерах второй половины декабря читайте в нашем обзоре.

«Охота на Санту» / Fatman (31 декабря)

Актеры: Мел Гибсон, Уолтон Гоггинс, Марианн Жан-Батист, Чэнс Херстфилд, Сюзанна Сатчи, Роберт Бокстэл.

Синопсис. Сюжет фильма, надо сказать, не из банальных: 12-летний Билли очень расстроен подарком, который он получил от Санта-Клауса (Мел Гибсон), поэтому решает нанять киллера, чтобы отомстить самому известному бородатому деду в мире. Но все идет не по плану — Санта, как оказалось, отлично обращается с огнестрельным оружием.

Ну что сказать, нового Бонда ждать еще несколько месяцев, так хоть посмотрим на Санту с ружьем.



Мел Гибсон. Кадр из фильма «Охота на Санту»

«Звонок. Последняя глава» / Sadako (17 декабря)

Актеры: Эридза Икэда, Такаси Цукамото, Хироя Симидзу, Химэка Химэдзима, Рэн Кирияма, Риэ Томосака.

Синопсис. Действие нового фильма развернется спустя 20 лет после событий ленты «Звонок 2», а в центре истории окажется девочка, попавшая в больницу после того, как ее пыталась убить собственная мать. Женщина считала дочь воплощением зла, поэтому подожгла квартиру, но сама погибла в пожаре. Девочку же спустя несколько часов нашли на улице и отправили под наблюдение молодого психолога. Вскоре лечащий врач маленькой пациентки замечает, что вокруг нее начинают происходить мистические события.

Кадр из фильма «Звонок. Последняя глава»

«Брешь» / Breach (17 декабря)

Актеры: Коуди Кирсли, Брюс Уиллис, Рэйчел Николс, Кассандра Клементи, Джонни Месснер, Кори Лардж, Каллэн Мулвей.

Синопсис. Брюс Уиллис снова всех спасет!

2242 год. Жители Земли покидают умирающую планету в поисках нового дома. Вот только 50 миллионов счастливчиков, попавших на корабль, даже не представляют, что они могут не долететь до пункта назначения: им предстоит встретиться с космическим злом. Бороться, правда, за будущее человечества будут далеко не все пассажиры космического корабля, а лишь небольшая группа людей.

Рэйчел Николс, Брюс Уиллис и Коуди Кирсли. Кадр из фильма «Брешь»