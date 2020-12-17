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Что смотреть в кино в декабре: новый «Звонок», новогодняя комедия и Брюс Уиллис

До нового, 2021 года остается меньше двух недель. И хотя сейчас все мы поглощены выбором подарков для своих близких, стоит все-таки уделить время и себе — например, сходить в кино. О самых интересных премьерах второй половины декабря читайте в нашем обзоре.

«Охота на Санту» / Fatman (31 декабря)

Актеры: Мел Гибсон, Уолтон Гоггинс, Марианн Жан-Батист, Чэнс Херстфилд, Сюзанна Сатчи, Роберт Бокстэл.

Синопсис. Сюжет фильма, надо сказать, не из банальных: 12-летний Билли очень расстроен подарком, который он получил от Санта-Клауса (Мел Гибсон), поэтому решает нанять киллера, чтобы отомстить самому известному бородатому деду в мире. Но все идет не по плану — Санта, как оказалось, отлично обращается с огнестрельным оружием.

Ну что сказать, нового Бонда ждать еще несколько месяцев, так хоть посмотрим на Санту с ружьем.

Мел Гибсон. Кадр из фильма "Охота на Санту" 

Мел Гибсон. Кадр из фильма «Охота на Санту»

«Звонок. Последняя глава» / Sadako (17 декабря)

Актеры: Эридза Икэда, Такаси Цукамото, Хироя Симидзу, Химэка Химэдзима, Рэн Кирияма, Риэ Томосака.

Синопсис. Действие нового фильма развернется спустя 20 лет после событий ленты «Звонок 2», а в центре истории окажется девочка, попавшая в больницу после того, как ее пыталась убить собственная мать. Женщина считала дочь воплощением зла, поэтому подожгла квартиру, но сама погибла в пожаре. Девочку же спустя несколько часов нашли на улице и отправили под наблюдение молодого психолога. Вскоре лечащий врач маленькой пациентки замечает, что вокруг нее начинают происходить мистические события.

Кадр из фильма "Звонок. Последняя глава" 

Кадр из фильма «Звонок. Последняя глава»

«Брешь» / Breach (17 декабря)

Актеры: Коуди Кирсли, Брюс Уиллис, Рэйчел Николс, Кассандра Клементи, Джонни Месснер, Кори Лардж, Каллэн Мулвей.

Синопсис. Брюс Уиллис снова всех спасет!

2242 год. Жители Земли покидают умирающую планету в поисках нового дома. Вот только 50 миллионов счастливчиков, попавших на корабль, даже не представляют, что они могут не долететь до пункта назначения: им предстоит встретиться с космическим злом. Бороться, правда, за будущее человечества будут далеко не все пассажиры космического корабля, а лишь небольшая группа людей.

Рэйчел Николс, Брюс Уиллис и Коуди Кирсли. Кадр из фильма "Брешь" 

Рэйчел Николс, Брюс Уиллис и Коуди Кирсли. Кадр из фильма «Брешь»

17 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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