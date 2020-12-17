Бритни Спирс отстригла длинные волосы

39-летняя Бритни Спирс решилась на кардинальные перемены в преддверии Нового года. Звезда, которая много лет подряд носила длинные волосы, отстригла их, о чем сразу же рассказала своим подписчикам в инстаграме. Свое сообщение Бритни сопроводила сразу несколькими снимками в новом образе.

Отрезала волосы! Знаете, как говорят: долой старое и впусти что-то новое! А теперь давайте помолимся,

— написала Спирс.

Бритни Спирс

Мнения подписчиков насчет нового имиджа звезды разделились: одни решили, что Бритни очень хорошо с такой длиной, а другие сочли ее бьюти-эксперимент неудачным. Были и те, кто вовсе не узнал Спирс на новом фото, а также в очередной раз выразил сомнение, что публичный аккаунт ведет сама звезда, а не ее представители:

Выглядит потрясно!

Моя любимая длина волос на тебе.

Я одна считаю, что новая прическа Бритни не идет? Все эти комментарии по поводу того, что она хорошо выглядит… Мне так не кажется.

Это не Бритни.

То, что они удаляют комментарии, лишний раз доказывает, что аккаунт ведет не Бритни!

Бритни Спирс Бритни Спирс

И пока Бритни Спирс увлечена сменой имиджа, ее 68-летний отец Джейми не устает публично напоминать, что любит дочь и очень по ней скучает. Во время одного из недавних разговоров с журналистами Джейми выразил беспокойство по поводу того, что не общался с Бритни с конца лета. По словам отца звезды, последний раз они нормально разговаривали в конце августа, прямо перед тем как адвокаты Бритни обратились в суд с требованием об отстранении Джейми от должности опекуна дочери.

Я люблю свою дочь и очень по ней скучаю. Когда член семьи нуждается в особой заботе и защите, самые близкие должны сделать шаг вперед, как я и делал это все последние 12 с лишним лет. Я защищал, оберегал и безоговорочно любил Бритни. Я всегда проявлял и буду проявлять любовь, а также защищать от тех, кто преследует корыстные цели и стремится причинить вред моей семье,

— рассказал Джейми в беседе с CNN.

Напомним, что адвокаты Бритни Спирс уже не первый месяц борются за освобождение своей подзащитной из-под опеки отца. На данный момент роль временного опекуна певицы исполняет ее личная помощница Джоди Монтгомери: она начала выполнять обязанности Джейми из-за его проблем со здоровьем. Теперь же представители Спирс намерены добиться, чтобы Монтгомери выступала основным опекуном звезды, а ее отец навсегда лишился этого права.