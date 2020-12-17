Британские музыканты раскритиковали Spotify за сделку с Меган Маркл и принцем Гарри

73-летняя британская певица Сэнди Шоу жестко раскритиковала сервис Spotify за сделку с Меган Маркл и принцем Гарри. Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские будут вести авторские подкасты на данной стриминговой платформе. Ожидается, что первые выпуски будут представлены еще в этом году. Так, пара должна провести специальный праздничный выпуск в честь Нового года.

Принц Гарри и Меган Маркл

Звезда эстрады 1960-х и победительница «Евровидения» 1967 года указала на несправедливое распределение средств. Шоу раскритиковала Spotify за раздачу миллионов бывшим членам королевской семьи, притом что музыкантам выплачиваются лишь небольшие гонорары.

Так, исследования показывают, что большинство артистов получают всего 200 фунтов стерлингов в год от сервисов, транслирующих их песни. Сделку же с Меган и Гарри Джонатан Шалит, председатель агентства талантов InterTalent, оценил в 18 миллионов фунтов стерлингов за контракт, рассчитанный на несколько лет.

Сэнди Шоу Сэнди Шоу в молодости

Меган и Гарри повезло, что они могут договориться о сделке для себя со Spotify. Я бы хотела, чтобы и артисты были в таком же независимом положении и могли договариваться об условиях трансляции своих песен напрямую,

— высказалась Шоу.

Сэнди Шоу с принцем Чарльзом

Недавний опрос показал, что Spotify платит восьми артистам из десяти, чью музыку он транслирует, в среднем около 17 фунтов стерлингов в месяц.

К критике присоединился и певец Том Грей, участник группы Gomez, которая в 1998 году получила престижную премию Mercury.

Молодым артистам на Spotify повезет, если они заработают на стриминге достаточно, чтобы оплатить себе еду, если и на нее вообще хватит. Это, вероятно, то, о чем Меган и Гарри не думали, но это действительно ставит под сомнение этику потоковых платформ, если они будут продолжать вести себя так и внезапно находить десятки миллионов для определенных сделок. Аргумент Spotify таков: «Из всех полученных денег мы отдаем 70 процентов их правообладателям». Но откуда же все эти дополнительные средства, чтобы заключить контракт с Меган и Гарри? Если вы работаете в музыкальной индустрии, то вы просто чувствуете себя разочарованным,

— высказался Грей.

Том Грей

Это просто насмешка, что в год, когда большинство музыкантов и артистов потеряли возможность зарабатывать и едва имеют средства к существованию, Spotify заключил такую ​​бессмысленную сделку. Мне нравятся Меган и Гарри, но это только подчеркивает, насколько непрозрачен мир стриминговых сервисов,

— согласился с критиками британский исполнитель джаза и хип-хопа Соуэто Кинч.