Boeing и ВМС США испытали беспилотный самолет-заправщик

Американская компания Boeing совместно с ВМС США провели первые успешные испытания прототипа палубного беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray.

По данным концерна, заправочное оборудование было установлено на MQ-25 T1 в июле 2020 года.



Беспилотный аппарат-заправщик получил один подвесной контейнер с системой «шланг-конус». Первый полет MQ-25 с заправочным оборудованием продолжался 2,5 часа. Специалисты проверяли, как влияет подвесной контейнер на аэродинамику летательного аппарата.

«Это приближает нас еще на один большой шаг к оценке того, как MQ-25 будет выполнять свою основную задачу во флоте – дозаправку в воздухе», – прокомментировал руководитель программы беспилотной авиации ВМС США, капитан Чад Рид.

Испытательный объект T1, принадлежащий Boeing, является предшественником экспериментальной модели самолета, производимой в соответствии с контрактом 2018 года.

Американский концерн выиграл тендер на разработку, производство и проведение испытаний палубного беспилотника MQ-25 в 2018 году. Кили аппарата имеют большие углы наклона и выполняют в полете роль горизонтальных стабилизаторов.

https://mignews.com/news/technology/world/111220_162230_02302.html