Биткоин преодолел новый исторический рубеж

Стоимость биткоина, самой популярной и дорогой криптовалюты в мире, в ходе сегодняшних торгов подорожала более чем на 20% и впервые в истории подскочила выше $23 тыс., побив третий за последние сутки максимум.

Так, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12:21 биткоин поднялся в цене на 20,88% до $23,435 тыс., а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 20,09% до $23,403 тыс..

Стоимость этой криптовалюты начала резко расти 11 декабря с локального минимума в $17,5 тыс. За последние 6 дней она увеличилась на 30%, за прошедшие сутки — на 3620%, или на 18%, отмечает РБК.

Рост ускорился после преодоления исторического максимума в $20 тыс. Это может быть связано с многомиллионными ликвидациями коротких позиций трейдеров на криптобиржах.

На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.