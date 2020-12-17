Берлинале-2021 проведут в онлайн-формате

Берлинский кинофестиваль (Берлинале), который в 2021 году состоится уже в 71-й раз, проведут в виртуальном формате, сообщает Variety.

Изначально организаторы планировали, что мероприятие состоится 11-21 февраля в привычном виде, но с соблюдением необходимых мер безопасности, однако из-за продолжающейся пандемии коронавируса конкурсные показы было решено перенести в онлайн-режим на начало марта.

По сведениям издания, на начало июня также запланирован мини-фестиваль, на котором в традиционном формате пройдут несколько мировых премьер. Представители Берлинале заявили, что подробнее объявят о своих планах позже.

Главный приз предыдущего, 70-го Берлинского фестиваля, проходившего в конце февраля 2020 года, получила иранская картина «Зла не существует».