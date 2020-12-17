Анна Курникова показала их с Энрике Иглесиасом подросших детей

Три года назад Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями — у пары родились близнецы, которых они назвали Люси и Николасом. Вчера в честь трехлетия детей 39-летняя бывшая теннисистка поделилась их новыми снимками в своем инстаграме.

Девочка — папина, мальчик — мамин.

Два милых совершенства,



— резюмировали подписчики Курниковой.

Анна и Энрике ведут закрытый образ жизни — они практически не рассказывают о личном и редко делятся семейными фотографиями. Беременность Курниковой им удалось скрыть дважды. О том, что Анна ждет третьего ребенка, стало известно накануне ее родов. Помимо близнецов, спортсменка и певец также воспитывают дочь Машу, которая появилась на свет в начале прошлого года.

Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Маша

В редком комментарии о личной жизни 45-летний Иглесиас отметил, что очень рад быть многодетным отцом.

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете, — говорил он.

В детях испанский певец действительно души не чает и с удовольствием занимается ими в свободное время.

Энрике Иглесиас с дочерью Машей

Анна Курникова с дочерью Машей