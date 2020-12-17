Актера Хартли Сойера уволили из сериала «Флеш» из-за старых расистских сообщений в Twitter

Актера Хартли Сойер, который играл Ральфа Дибни в сериале «Флэш», уволили из шоу за старые скандальные посты в Twitter.



Как сообщает Variety, сообщения расисткого и сексисткого характера актер публиковал в 2012 и 2014 годах. В частности, звезда сериала писал, что он любит похищать бездомных женщин и отрезать им грудь, обещает избить жену до смерти, когда она у него будет.

Несмотря на то, что твитам уже очень много лет, их заметили в сети только сейчас. Warner Bros. Television и Berlanti Productions тут же отреагировали на это — актер уже не появится в седьмом сезоне сериала «Флэш».

Его комментарии были удалены, однако у некоторых пользователей остались скриншоты. Сойер извинился за свои твиты.