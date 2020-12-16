Замминистра обороны Украины заявил, что Израиль поможет модернизировать истребители МиГ-29

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк заявил о том, что в 2021 году планируется осуществить масштабную модернизацию ВВС страны. По словам Миронюка, речь, в частности, идёт о проекте по модернизации истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ.

При этом украинский чиновник утверждает, что помогать Украине в модернизации истребителей будет Израиль.

Миронюк:

Израильская компания поможет нескольким нашим компаниям продлить срок эксплуатации истребителей до 2035 года. В первую очередь, эксплуатацию МиГ-29.

По заявлению замминистра обороны Украины, у модернизированных версий этих истребителей «появятся дополнительные возможности по поражению наземных целей». В Киеве отмечают, что таким образом Израиль поможет превратить истребители в универсальные боевые машины с функционалом штурмовиков.