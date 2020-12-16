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Замминистра обороны Украины заявил, что Израиль поможет модернизировать истребители МиГ-29

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк заявил о том, что в 2021 году планируется осуществить масштабную модернизацию ВВС страны. По словам Миронюка, речь, в частности, идёт о проекте по модернизации истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ.

При этом украинский чиновник утверждает, что помогать Украине в модернизации истребителей будет Израиль.

Миронюк:

Израильская компания поможет нескольким нашим компаниям продлить срок эксплуатации истребителей до 2035 года. В первую очередь, эксплуатацию МиГ-29.

По заявлению замминистра обороны Украины, у модернизированных версий этих истребителей «появятся дополнительные возможности по поражению наземных целей». В Киеве отмечают, что таким образом Израиль поможет превратить истребители в универсальные боевые машины с функционалом штурмовиков.

Модернизация, как утверждается в Киеве, коснётся также истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25. И эти самолёты, как считают в министерстве обороны Украины, после обновления смогут выполнять задачи как минимум до середины 2030-х годов.

Среди прочего планируется оснастить самолёты ВС ВСУ высокоточными боеприпасами, которые ранее не применялись в украинской авиации. Возможно, что именно в этом Украина и делает ставку на кооперацию с Израилем.

https://topwar.ru/178105-zamministra-oborony-ukrainy-zajavil-chto-izrail-pomozhet-modernizirovat-istrebiteli-mig-29.html

16 декабря, 2020 | Category: Израиль, Новости, Украина
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