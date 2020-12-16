Замминистра обороны Украины заявил, что Израиль поможет модернизировать истребители МиГ-29

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк заявил о том, что в 2021 году планируется осуществить масштабную модернизацию ВВС страны. По словам Миронюка, речь, в частности, идёт о проекте по модернизации истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ.
При этом украинский чиновник утверждает, что помогать Украине в модернизации истребителей будет Израиль.
Миронюк:
По заявлению замминистра обороны Украины, у модернизированных версий этих истребителей «появятся дополнительные возможности по поражению наземных целей». В Киеве отмечают, что таким образом Израиль поможет превратить истребители в универсальные боевые машины с функционалом штурмовиков.
Среди прочего планируется оснастить самолёты ВС ВСУ высокоточными боеприпасами, которые ранее не применялись в украинской авиации. Возможно, что именно в этом Украина и делает ставку на кооперацию с Израилем.
https://topwar.ru/178105-zamministra-oborony-ukrainy-zajavil-chto-izrail-pomozhet-modernizirovat-istrebiteli-mig-29.html
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