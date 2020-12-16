В ЕС заявили, что пандемия далека от завершения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пандемия коронавируса далека от завершения, несмотря на появление вакцин.

В видеообращении, опубликованном в Twitter, она призвала все 27 стран ЕС в один день начать вакцинацию от коронавируса и признала эту задачу «огромной».

«Поскольку мы были объединены пандемией, мы выйдем из нее вместе и объединенными», — отметила глава ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия имеет самый большой портфель вакцин от коронавируса, поэтому препаратов хватит не только для всех граждан Европы, но и для поддержки соседей и партнеров по всему миру.

При этом для завершения пандемии необходимо будет провакцинировать не менее 70% населения, предупредила фон дер Ляйен. Предполагается, что это займет несколько месяцев.