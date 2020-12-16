В день рождения хирургов умирает больше пациентов — ученые

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Лос–Анджелесе, США, выяснила, что шанс умереть во время операции и спустя 30 дней после нее выше, если у хирурга день рождения.

В новом исследовании, опубликованном в BMJ, ученые решили узнать, отличаются ли результаты операции, проводимой в день рождения хирурга, от результатов в обычный день. Исследователи проанализировали более 980 тысяч операций, выполненных 47 489 хирургами в период с 2011 по 2014 год. Из них 0,2 процента были выполнены в день рождения хирургов.

Ученые обнаружили, что уровень смертности в обычный день составлял 5,6 процента, а в день рождения – 6,9 процента. Смертность учитывалась, если она наступила в течение 30 дней после операции.

Исследователи пишут: «Хирурги могут испытывать относительно большую нехватку времени – чувствовать, что нужно торопиться завершить процедуры вовремя – в свой день рождения, потому что у них могут быть важные планы на вечер»

К возможным причинам исследователи также отнесли разговоры с членами бригады по случаю дня рождения, отвлекающие оповещения по телефону и перенос основных обязанностей на помощника.

Команда также отмечает: о том, что на клинические результаты влияют отвлекающие факторы, давно известно. Их исследование просто позволило количественно оценить это, выбрав дни рождения хирургов как возможный отвлекающий фактор.

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