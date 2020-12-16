Угроза санкций уронила стоимость российских акций на 150 миллиардов рублей

Рецидив геополитического обострения вокруг России заставил вспотеть инвесторов на МосБирже.Фондовый рынок РФ снижается второй день подряд, игнорируя нефть дороже 50 долларов и рост индексов на площадках развивающихся стран.

Индекс МосБиржи потерял 0,66% в понедельник и еще 0,2% во вторник, а входящие в него 50 «голубых фишек» лишились 153 миллиардов рублей рыночной стоимости.

Индекс РТС просел на 1,6% за два дня, или в 3,5 млрд долларов в пересчете на капитализацию.

Акции Сбербанка подешевели на 1,3% в понедельник и еще 1,05% во вторник; ЛУКОЙЛ — на 1,02% и 1,05%, «Норникель» — на 0,46% и 1,64% соответственно.

Рубль стал худшей валютой EM в понедельник, шагнув вниз на 1,2% впервые за полтора месяца, а во вторник лишь частично отыграл падение: на 20.05 мск курс доллара снижается на 31 копейку, до 73,5525 рубля, а евро — на 18 копеек, до 89,50 рубля.

Поток новостей, который начался с обвинений в кибератаке на американские госструктуры и продолжился заявлениями Алексея Навального, обвинившего в своем отравлении сотрудников ФСБ, заставил инвесторов вспомнить о геополитических рисках, указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Для нерезидентов это, видимо, стало напоминанием о санкционных рисках. Обращает на себя внимание и тот факт, что в ближайшие дни истекает срок подготовки отчёта по возможному вмешательству в прошедшие выборы США. Явных следов участия РФ не ощущалось, и тут появились «русские хакеры», что может вернуть на повестку дня санкционные статьи о кибервмешательстве (пусть и не в выборы)», — рассуждает Полевой.

Голосование коллегии выборщиков в США, хотя и содержало мало интриги, окончательно утвердило Джо Байдена в статусе будущего президента США.

«Приход Байдена — это микс хороших и отрицательных факторов для России. Естественно, со стороны отрицательных основное — это увеличение санкционного риска, потому что, в принципе, мы видели это в риторике выборной команды Байдена. К санкциям на Россию команда относится серьезно, относится к ним как к действенному инструменту, и ставит целью увеличение действенности этого инструмента как внешнеполитического механизма», — отмечает экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

«Кейс Навального» и ситуация вокруг использования химического оружия, по ее словам, может стать санкционным «триггером» наряду с вопросом о вмешательстве в выборы.

Самый жесткий вариант — это санкции против рублевого госдолга с запретом не только покупать новые выпуски, но и проводить операции со старыми — это обвалит рубль на 15-25%, а отток охватит не только рынок ОФЗ, но и другие сегменты «за счет эффекта «заражения» и повышения рисковой премии на Россию», поясняет Донец.

Без санкций рубль останется стабилен и завершит 2021 год около 75 за доллар, тогда как санкции против госдолга подбросят курс к отметкам 86-94 рубля за доллар, прогнозирует она.

Фондовый рынок находится в поисках нового равновесия, говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов: «Жесткой коррекции на горизонте не просматривается. Потенциал дальнейшего снижения ограничен в связи с рисками ослабления рубля. Рост курсов базовых валют поддержит рынок, и по индексу Мосбиржи наиболее вероятным на ближайшую сессии является движение в диапазоне 3250-3300 пунктов».