У перезапуска «Фантастической четверки» появился режиссер

Очередным перезапуском самой неудачной комикс-франшизы займется Джон Уоттс, который снял фильмы «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и сейчас снимает триквел с Томом Холландом.

Как сообщает Variety, ребут «Фантастической четверки» уже официально запущен в производство под эгидой Marvel. Напомним, ранее бренд принадлежал студии Fox, которая сперва выпустила примитивную дилогию с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом, а затем перезапустила франшизу с Кейт Мара и Майлзом Теллером, но перезапуск с треском провалился.

После того, как студию Fox со всеми активами купила компания Disney, комикс вернулся домой, в Marvel. И вот теперь его попытается реанимировать режиссер, который с большим успехом перезагрузил бренд «Спайдермен».