«У нее вообще есть мозг?»— на Лободу обрушился двойной хейт за плагиат

А сейчас выяснилось, что сама постановка номера Лободы — плагиат на танец Елизаветы Зворыгиной. Теперь же претензии к Светлане предъявляет танцовщица. Ролик, в котором разоблачает певицу, она показала в своем Instagram.

«Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором — скопированный номер для громкой премии в декабре 2020-го», — заявила Елизавета.

Мнение пользователей сети разделилось. Часть подписчиков согласилась с тем, что танец действительно выполнен под копирку, другие же считают, что выступления похожи, но не настолько, чтобы их можно было сравнивать.