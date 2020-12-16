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«У нее вообще есть мозг?»— на Лободу обрушился двойной хейт за плагиат

Певица Светлана Лобода недавно оказалась в эпицентре скандала. На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» исполнительница отказалась выступать, когда узнала, что в ее номере используется такой же реквизит, как и у Мари Краймбрери. Светлана попросила организаторов расставить номера по времени, однако на уступки они не пошли.

А сейчас выяснилось, что сама постановка номера Лободы — плагиат на танец Елизаветы Зворыгиной. Теперь же претензии к Светлане предъявляет танцовщица. Ролик, в котором разоблачает певицу, она показала в своем Instagram.

«Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором — скопированный номер для громкой премии в декабре 2020-го»,

— заявила Елизавета.

Мнение пользователей сети разделилось. Часть подписчиков согласилась с тем, что танец действительно выполнен под копирку, другие же считают, что выступления похожи, но не настолько, чтобы их можно было сравнивать.

«Две недели оттачивали чужой номер», «Ну и ну! Фу! команде Лободы», «Это наглость!», «У нее вообще есть мозг, чтобы прридумать что-то свое», «Противная эта Лобода» ,

— комментируют ситуацию пользователи сети.

16 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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