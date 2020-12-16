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Тридцать три (комедия, реж. Георгий Данелия, 1965 г.) смотреть

Старший технолог завода безалкогольных напитков Иван Сергеевич Травкин тихо жил со своей семьей в городе Верхние Ямки, считался отличным специалистом на работе, был заядлым рыболовом. Однажды у него разболелся зуб. Тут-то молодой врач и обнаружил, что зубов у Травкина — 33. Такого медицина еще не знала! Вокруг скромного технолога закружился рой поклонников и любителей знаменитостей, у него берут интервью, показывают по телевидению. Бедный Иван Сергеевич мучается зубной болью — доктора не решаются трогать уникальный тридцать третий зуб. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы, наконец, герой не попал к опытному профессору, решительно удалившему больной корень с двумя коронками…

Режиссёр: Данелия Георгий
Сценаристы: Ежов Валентин, Конецкий Виктор, Данелия Георгий
Композитор: Петров Андрей
Оператор: Вронский Сергей
Художник-постановщик: Борисов Александр

В ролях: Соколова Любовь, Мкртчян Фрунзик, Леонов Евгений, Мордюкова Нонна, Чурикова Инна, Крамаров Савелий, Авдюшко Виктор, Басов Владимир, Парфенов Николай, Ялович Геннадий, Кузнецов Василий

16 декабря, 2020 | Category: Новости, Он-лайн кино
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