Трамп намерен уволить главу ФБР

Проигравший выборы президент США Дональд Трамп разгневан на главу ФБР Кристофера Рэя за то, что тот отказался проводить расследование в отношении Хантера Байдена — сына демократа Джо Байдена, который был избран следующим президентом.

Как сообщает телеканал NBC, Трампа планирует уволить Рэй до своего ухода с высшего поста, то есть, до 20 января.

При этом юристы Белого дома указали Трампу на возможные юридические проблемы и репутационные издержки. В случае увольнения Рэя не исключены обвинения в предвзятости, так как Трамп уволил бывшего директора ФБР по мотивам, которые до сих пор считают личными. В свое время экс-глава ФБР Джеймс Коми отказался прекратить расследование в отношении бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна

Если факт давления Трампа на главу ФБР будет доказан, то главе государства будет грозить ответственность, когда он лишится президентской неприкосновенности.