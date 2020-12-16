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Трамп намерен уволить главу ФБР

Проигравший выборы президент США Дональд Трамп разгневан на главу ФБР Кристофера Рэя за то, что тот отказался проводить расследование в отношении Хантера Байдена — сына демократа Джо Байдена, который был избран следующим президентом.

Как сообщает телеканал NBC, Трампа планирует уволить Рэй до своего ухода с высшего поста, то есть, до 20 января.

При этом юристы Белого дома указали Трампу на возможные юридические проблемы и репутационные издержки. В случае увольнения Рэя не исключены обвинения в предвзятости, так как Трамп уволил бывшего директора ФБР по мотивам, которые до сих пор считают личными. В свое время экс-глава ФБР Джеймс Коми отказался прекратить расследование в отношении бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна

Если факт давления Трампа на главу ФБР будет доказан, то главе государства будет грозить ответственность, когда он лишится президентской неприкосновенности.

16 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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