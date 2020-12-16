Telegram впервые взломали

Мессенджер Telegram перестал обновляться около 16 часов по московскому времени. О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов. По словам источника в офисе компании, была осуществлена попытка взлома серверов системы.

О неполадках, в частности, сообщают пользователи из России (Москва, Петербург), а также из Беларуси, Украины и стран Европы. Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не может отправить сообщения.

Утром 16 декабря пользователи также наблюдали проблемы с доступом к Telegram, но тогда неполадки быстро устранили.