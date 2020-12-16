Стоимость нефти падает

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно снижаются после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

По состоянию на 8:25 февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,13 к закрытию предыдущей сессии до $50,63 за баррель, январские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,1 до $47,52 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти закрылись ростом». «Баррель Brent подорожал на 0,82% до $50,71. Укреплению цен на нефть способствовали начавшаяся массовая вакцинация против COVID-19, переговоры о стимулировании американской экономики в объеме $908 млрд, а также ослабление доллара США на рынке. Доллар ослабился из-за укрепления фунта на ожиданиях заключения сделки по Brexit (условий выхода Великобритании из ЕС — ред.) до конца недели», — говорится в обзоре эксперта.

Кроме того, по его словам, «поддержку нефтяному рынку оказали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу одобрит вакцину компании Moderna». «Власти Германии 23 декабря выдадут разрешение на применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech», — указывает Антонов.

Впрочем, на его взгляд, «активность покупателей остается низкой из-за увеличения запасов нефти в США, а также ужесточения ограничительных мер против COVID-19 в ЕС и США». «Согласно последнему отчету Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились 1,973 млн баррелей, запасы бензина — на 828 тыс. баррелей, запасы дистиллятов — на 4,762 млн баррелей», — констатирует аналитик.

Он полагает, что «техническая картина — на стороне покупателей». «Несмотря на слабый отчет Американского института нефти, покупатели могут спокойно двигаться к уровню $51,65», — уверен эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

3 декабря страны альянса приняли решение наращивать с 2021 года нефтедобычу, но постепенно, — на 0,5 млн баррелей в сутки в январе, а затем ежемесячно пересматривать параметры с регулярным увеличением квот на 500 тыс. баррелей в месяц.