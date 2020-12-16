Стало известно о дате премьеры фильма Билли Айлиш (видео)

«Мы привыкли делать одно, а потом ждать с нетерпением другого, заглядывать в будущее и забывать настоящее, вместо того, чтобы жить моментом. Зачем мы так делаем, если понимаем, что больше не вернемся в ту минуту и секунду? Мы должны жить сегодняшним, а не завтрашним днем», — поделилась Билли.

Фильм будет автобиографический. В нем поклонники лучше смогут узнать о жизни молодой артистки. Зрители познакомятся с семьей Билли и смогут побывать в той самой комнате, где был записан первый хит Айлиш.

В трейлере фанаты уже увидели, как певица обнимает своего кумира Джастина Бибера (Justin Bieber) и получает целых 5 премий «Грэмми».

Премьера состоится уже через два месяца. 26 февраля документальный фильм будет доступен на Apple+. Отмечается, что съемки прошли совместно с Apple Original Films.