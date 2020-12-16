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Стало известно о дате премьеры фильма Билли Айлиш (видео)

Американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) поделилась с поклонниками трейлером к своему новому фильму Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. 15 декабря у себя в социальных сетях певица назвала дату выхода документалки.

«Мы привыкли делать одно, а потом ждать с нетерпением другого, заглядывать в будущее и забывать настоящее, вместо того, чтобы жить моментом. Зачем мы так делаем, если понимаем, что больше не вернемся в ту минуту и секунду? Мы должны жить сегодняшним, а не завтрашним днем»,

— поделилась Билли.

Фильм будет автобиографический. В нем поклонники лучше смогут узнать о жизни молодой артистки. Зрители познакомятся с семьей Билли и смогут побывать в той самой комнате, где был записан первый хит Айлиш.

В трейлере фанаты уже увидели, как певица обнимает своего кумира Джастина Бибера (Justin Bieber)  и получает целых 5 премий «Грэмми».

Премьера состоится уже через два месяца. 26 февраля документальный фильм будет доступен на Apple+. Отмечается, что съемки прошли совместно с Apple Original Films.

16 декабря, 2020 | Tags: | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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