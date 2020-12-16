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США ввели санкции против компаний из трех стран

Минфин США объявил о расширении международных санкций за экономическое сотрудничество с Ираном. В список попали компании и физические лица из Китая, Вьетнама и ОАЭ, которых уличили в нефтяных и газовых сделках с иранскими партнерами.

Среди них оказалась вьетнамская корпорация по транспортировке нефти и газа и один связанный с ней бизнесмен с гражданством Вьетнама.

Санкции были введены также против двух китайских энергетических компаний и двух компаний из ОАЭ, помогавших нефте- и газодобыче в Иране.

16 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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