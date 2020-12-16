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США разрабатывают договор для добычи ресурсов на Луне

Администрация действующего президента США разрабатывает международный юридический договор для добычи полезных ископаемых на Луне. Соответствующий документ получил необычное название «Соглашение Артемиды». Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на внутренние источники в администрации президента США.

По плану соглашение должно объединить союзников NASA для размещения космических станций на Луне в течение следующего десятилетия. Проект пока не объявлен официально союзникам США, но администрация президента Дональда Трампа рассматривает Луну как стратегический объект в космосе для долгосрочных научных исследований и осуществления полетов на Марс в перспективе.

«Соглашение Артемиды» предусматривает своего рода зоны безопасности для предотвращения ущерба или вмешательства других стран на будущие космические базы США на Луне. Договор должен обеспечить границы в рамках международного права.

16 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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