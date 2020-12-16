США обвинили Россию в испытании ракеты для уничтожения спутников

Военное ведомство, в частности, сообщило в Twitter об «очередном» испытании российской противоспутниковой ракеты. В Вашингтоне отметили, что готовы защитить от «агрессии из космоса «себя и своих союзников.

В предыдущий раз об испытаниях ракеты, способной уничтожать спутники, США сообщали в апреле. При этом российская сторона не подтвердила эту информацию и обвинила США в попытке оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Ранее американский журнал Popular Mechanics заявил, что залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» выглядел как «превью конца цивилизации». В статье указывалось, что ракеты пролетели почти над всей территории России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии.