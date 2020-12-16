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Приговор о теракте в Charlie Hebdo: все 14 обвиняемых признаны виновными

Жертвами нападений на редакцию журнала Charlie Hebdo и еврейский кошерный магазин стали 16 человек

В Париже суд приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 годам лишения свободы. Жертвами нападений на редакцию журнала и еврейский кошерный магазин стали 16 человек.

Обвинение требовало для Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен пожизненного заключения.

Подсудимых обвиняли в различных преступлениях — от финансирования терроризма до членства в преступной группировке.

Мотивом нападения стали карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. Трое нападавших, братья Саид и Шериф Куаши и Амеди Кулибали, были убиты через несколько дней в ходе полицейских спецопераций.

В сентябре начался суд над людьми, которых подозревают в оказании помощи террористам. Они не признают своей вины. В ходе разбирательств несколько человек заразились коронавирусом, из-за чего пришлось на некоторое время приостановить слушания.

Три человека, включая подругу Кулибали, Хаят Бумедьен, обвинялись заочно. Незадолго до нападения они уехали в Сирию, на территорию, которую тогда контролировало «Исламское государство» (запрещенная в России группировка). Их судьба неизвестна.

32-летняя Бумедьен была признана виновной в финансировании терроризма и принадлежности к преступной террористической сети и приговорена к 30 годам тюремного заключения.

Хаят Бумедьен была подругой одного из террористов - Амеди Кулибали

АВТОР ФОТО,AFP

Подпись к фото,Хаят Бумедьен была подругой одного из террористов — Амеди Кулибали

По мнению следствия, один из подозреваемых, Али Риза Польда, помог исламистам приобрести оружие и боеприпасы перед нападением на Charlie Hebdo. Его называли правой рукой Кулибали. Как и Хаят Бумедьен, он приговорен к 30 годам тюрьмы.

У Польды двойное гражданство — Франции и Турции. Он признался на суде, что участвовал в некоторых аферах, но, по его словам, понятия не имел о планах братьев Куаши и Кулибали.

Еще два человека, проходящие по делу, отрицают свое участие в подготовке нападений. Они сидели в одной тюрьме с Кулибали, но, по их словам, не были им радикализированы.

«То, что жертв выбирали по принадлежности к журналистской профессии или работе в силах безопасности, а также по иудейской вере, четко говорит о том, что они хотели сеять террор в западных странах», — сказал во время вынесения вердикта председательствующий судья.

Обвинения в терроризме были сняты с шести подсудимых — их признали виновными в менее серьезных преступлениях.

Пять лет назад нападение на журнал и жестокая расправа над его сотрудниками всколыхнули все французское общество, где сатира на религию давно считается нормой, и вызвали к жизни движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie («Я — Шарли»).

11 января 2015 года под этим лозунгом во Франции вышли на демонстрацию 3,5 млн человек.

https://www.bbc.com/

16 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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