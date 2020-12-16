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Попавшие в азербайджанское окружение армянские военные попытались прорваться

Более 30 армянских военных сумели прорваться из азербайджанского окружения у сел Хин Тахек и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По информации издания, подразделение из сотни армянских добровольцев, попавших в окружении Вооруженных сил Азербайджана, остаются в указанном районе более трех дней. Часть из них может пребывать в плену у противника.

«Группе из нескольких десятков человек удалось вырваться из окружения», — сказал источник. Сейчас бойцы находятся в одном из мест дислокации миротворческих сил.

16 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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