По делу «русской мафии» в Испании задержали более 20 человек

Национальная полиция Испании объявила о завершении крупнейшего расследования против мафии из Восточной Европы, проведенного в стране за последние десять лет.

По делу об отмывании денег так называемой «русской мафии» были задержаны 23 человека — восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, все остальные — граждане Испании.

В ходе обысков было изъято оружие, более 300 тыс. евро наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.

Отмечается, что Испания использовалась преступниками в качестве отправной точки для отмывания денег организаций из бывшего СССР. Ради своих целей злоумышленники проникли в госструктуры и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. Параллельно с этим преступники инвестировали в испанский бизнес — в недвижимость, рестораны, дискотеки и гостиницы.