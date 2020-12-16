Около сотни армянских военнослужащих пропали в Карабахе

Минобороны Армении потеряло связь с военнослужащими Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), дислоцированными на боевых позициях в Гадрутском районе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Связь с армянскими военными, несущими службу в районе сел Хин Тахер и Хцаберд, была потеряна накануне вечером, 15 декабря. Всего насчитывается около сотни пропавших. Их поиски продолжаются при содействии российских миротворцев.

Кроме того, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщал агентству «Арменпресс» об инциденте в районе села Хин Шен. По первоначальной информации, азербайджанские военные самовольно заняли армянское село, однако затем выяснилось, что они лишь попросили армянских военных освободить одну из боевых позиций, но армяне отказали.