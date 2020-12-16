Один из страшных мифов коронавируса опровергли

Информация о том, что коронавирусная инфекция может привести к полной потере слуха, не соответствует действительности. COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, заявляют ученые из Тель-Авивского университета, пишет EurekAlert.

Специалисты изучили данные бессимптомных пациентов с положительным тестом на COVID-19. Участие в исследовании также приняла контрольная группа здоровых людей. Чуть позднее исследователи повторили опыт, увеличив количество испытуемых. Результаты показали, что коронавирусная инфекция не вызывает нарушения слуха. В редких случаях при коронавирусе временно могут наблюдаться проблемы со слухом, но это обусловлено личностными особенностями протекания болезни.

Ранее сообщалось, что первыми проявлениями болезни являются усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния. При этом заболевший COVID-19 может не ощущать вкус и запах в течение 3–10 дней.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 73,8 млн человек, умерли более 1,6 млн.