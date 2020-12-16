Носить чужое лицо: гиперреалистичные маски поступят в продажу в Японии

Через год после начала эпидемии коронавируса японский ритейлер придумал новый подход к теме камуфляжа лица — гиперреалистичной маски, моделирующей черты лица незнакомца в трех измерениях.

Маски Шухеи Окавары не защитят вас или других от вируса. Но они предоставят вам точную внешность неопознанного взрослого японца, чьи черты лица были напечатаны на них.

«Магазины масок в Венеции, вероятно, не продают и не покупают лица. Но это то, что может случиться в фантастических рассказах », — сказал Окавара Reuters. -«Я подумал, что было бы весело сделать это».

Маски поступят в продажу в начале следующего года по цене 98 000 иен (950 долларов) за штуку в его токийском магазине Kamenya Omote, продукция которого популярна в качестве аксессуаров для вечеринок и театральных представлений.