Microsoft запатентовала “технологию оценки эффективности совещаний”.

Microsoft запатентовала “технологию оценки эффективности совещаний”.

По словам Microsoft, многие компании грешат слишком долгими, мало посещаемыми или однообразными митингами, которые можно было бы отменить или провести гораздо продуктивнее. Как с этим бороться? По мнению Microsoft, тут не обойтись без камер, датчиков и умных алгоритмов.

Предложенная компанией технология анализирует время и продолжительность встречи, температуру воздуха в помещении и количество присутствующих. Но не только. Самое интересное, что она еще и оценивает продуктивность каждого участника совещания, наблюдая за его выражением лица и “языком тела”.

Обработав все данные, алгоритм определяет качество митинга и подсказывает организаторам, что можно улучшить в следующий раз: например, выбрать другое время и место или же сменить состав участников.

Пока это только патент. Будет ли Microsoft действительно внедрять нечто подобное,сказать сложно. Тем не менее, недавно компания уже представила сомнительный корпоративный инструмент под названием Productivity Score (“Оценка продуктивности”). С помощью него руководители могут контролировать, как часто сотрудники используют электронную почту, чат и другие сервисы Microsoft. Эксперты по кибербезопасности говорят, что это “полноценный инструмент для слежки за сотрудниками”.