Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт с музыкальным интернет-сервисом

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри теперь могут добавить в свои резюме еще один пункт — супруги заключили контракт с интернет-сервисом потокового аудио Spotify и стали ведущими подкаста. Вчера в двухминутном аудиоролике они объявили о многолетнем партнерстве сервиса с их недавно созданной продюсерской компанией Archewell Audio.

Меган вдохновила мужа начать разговор. После того как принц Гарри сказал: «Начнем? Сначала леди», Меган предложила ему взять инициативу в свои руки, потому что ей кажется, что Archewell Audio «звучит очень мило» с его акцентом. Пара представилась просто как Меган и Гарри.

Что нам нравится в подкастинге, так это то, что он напоминает всем нам, что нужно уделить время и по-настоящему слушать, общаться друг с другом, не отвлекаясь. 2020 год выдался очень сложным, и сейчас особенно важно это делать, потому что, когда мы слышим друг друга, мы понимаем, насколько мы все связаны,

— говорится в их заявлении.

Первый подкаст супругов выйдет в конце этого месяца — это будет специальный праздничный выпуск.

Напомним, что в сентябре пара объявила также о многолетнем сотрудничестве с компанией Netflix. Их продюсерская компания будет заниматься производством документальных фильмов и сериалов, а также художественных картин и детских программ исключительно для стримингового сервиса.