«Лига справедливости» может получить «взрослый» рейтинг и выйти в кино

Режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, вероятнее всего, получит «взрослый» рейтинг R (18+), а также війти в кинотеатральный прокат.

Об этом Entertainment Weekly рассказал сам постановщик.

«В фильме есть одна сцена, в которой Бэтмен ругается. Киборг тоже не особо доволен своей жизнью до того, как встречает Лигу справедливости, и часто высказывается. А Степной Волк просто рубит людей пополам. Поэтому рейтинг может быть обусловлен и насилием, и ненормативной лексикой», — сказал Снайдер.

Кроме того, режиссер заявил, что ведет переговоры с HBO Max по поводу дополнительного выпуска картины в кинотеатрах параллельно с сервисом.

«Этот фильм сумасшедший и такой эпичный, что наверняка получит рейтинг R — я точно уверен, что он получит «взрослый» рейтинг. MPAA нам ничего не говорила, но это мне подсказывает моя интуиция», — говорит Зак.

На данный момент картина готовится к выходу в 2021 году на HBO Max.

Напомним, Зак Снайдер был вынужден покинуть проект во время его разработки из-за семейных обстоятельств (его дочь покончила жизнь самоубийством), и в итоге монтажом занимался Джосс Уидон. «Лига справедливости» вышла в прокат в 2017 году и была плохо принята критиками и зрителями. Разочарованные фанаты потребовали выпустить версию Снайдера, а сам режиссер подогревал их интерес различными кадрами со съемок. Долгое время студия Warner Bros. была против выпуска версии Снайдера.