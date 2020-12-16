Лана Дель Рей обручилась с бойфрендом, которого нашла в приложении для знакомств

После расставания с полицейским Шоном Ларкином сердце Ланы Дель Рей недолго оставалось свободным. Как сообщают западные источники, в августе 35-летняя звезда начала общаться с 31-летним певцом Клейтоном Джонсоном в приложении для знакомств. А теперь, говорят, пара собирается связать себя узами брака.

Клейтон Джонсон

Новости о помолвке пары появились после того, как фанаты увидели большое кольцо на безымянном пальце певицы во время выступления на вечернем шоу Джимми Фэллона. Сама звезда эти новости пока не прокомментировала.

Лана Дель Рей

Клейтон Джонсон выступает вместе со своими братьями Чентри и Коннором в группе The Johnsons. Правда, с момента выпуска песни Call Whenever в 2017 году они как коллектив больше не давали о себе знать.

Новость о помолвке хоть и стала для многих поклонников Ланы полной неожиданностью, ее преданные фанаты удивились не слишком сильно: на кольцо на безымянном пальце ее левой руки они обратили внимание еще несколько дней назад, а затем нашли и подтверждение ее романа с певцом в его инстаграме, где она засветилась еще месяц назад.

Если слухи о помолвке подтвердятся, то этот брак для Ланы Дель Рей станет первым. Однако в статусе невесты ей бывать уже приходилось — в 2014 году она была обручена с певцом Барри Джеймсом О’Ниллом.