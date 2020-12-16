Крупнейшая криптобиржа рухнула после скачка биткоина выше $20 000

Новая волна ралли криптовалют, подбросившая курс биткоина до нового исторического максимума, вызвала серию сбоев на криптобиржах. Крупнейшая по обороту площадка Binance ушла в офлайн после того, как биткоин пробил отметку 20 тысяч долларов и переписал абсолютный рекорд, установленный в 2017 году.

Сложности на бирже возникли около 17.10 мск — через 17 минут после того, как биткоин взял новую вершину.

В официальном твиттере Binance признала, что пользователей могут наблюдаться сложности при доступе к сайту и мобильному приложению.

Глава биржи Жанпень Жао объяснил, что возникла проблема «масштабирования», которую удалось быстро устранить. Мы «недооценили спрос и добавляем еще серверы», написал Жао: биткоин вырос на 5%, а нагрузка — в 30 раз.

Но пользователи продолжали жаловаться на сбои. Спустя полчаса Жао сообщил о проблемах с «задержкой то тут, то там» и успокоил инвесторов: «Мы работаем над этим».

Как пишет The Independent, сбои также коснулись площадки Coinbase после того, как трейдеры, впечатленные ралли, поспешили зафиксировать прибыль.

Курс биткоина достигал 20,5 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap, а от «дна», зафиксированного в марте, отскочил более чем за 300%

. Накопленным итогом за 2011-20 биткоин стал дороже на 6 271 333%, указывает основатель Real Vision Group Рауль Пал.

Отдача от инвестиций в биткоин в 12 тысяч раз превысила доходность инвестиций в компании индекса Nasdaq в США, который за тот же период прибавил 512%.

Вложения в долгосрочный американский госдолг за 10 лет принесли 119% прибыли, а в облигации развивающихся стран — только 30% (в долларовом выражении).