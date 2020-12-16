Крупнейшая криптобиржа рухнула после скачка биткоина выше $20 000

Сложности на бирже возникли около 17.10 мск — через 17 минут после того, как биткоин взял новую вершину.
В официальном твиттере Binance признала, что пользователей могут наблюдаться сложности при доступе к сайту и мобильному приложению.
Глава биржи Жанпень Жао объяснил, что возникла проблема «масштабирования», которую удалось быстро устранить. Мы «недооценили спрос и добавляем еще серверы», написал Жао: биткоин вырос на 5%, а нагрузка — в 30 раз.
Но пользователи продолжали жаловаться на сбои. Спустя полчаса Жао сообщил о проблемах с «задержкой то тут, то там» и успокоил инвесторов: «Мы работаем над этим».
Как пишет The Independent, сбои также коснулись площадки Coinbase после того, как трейдеры, впечатленные ралли, поспешили зафиксировать прибыль.
Курс биткоина достигал 20,5 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap, а от «дна», зафиксированного в марте, отскочил более чем за 300%
. Накопленным итогом за 2011-20 биткоин стал дороже на 6 271 333%, указывает основатель Real Vision Group Рауль Пал.
Отдача от инвестиций в биткоин в 12 тысяч раз превысила доходность инвестиций в компании индекса Nasdaq в США, который за тот же период прибавил 512%.
Вложения в долгосрочный американский госдолг за 10 лет принесли 119% прибыли, а в облигации развивающихся стран — только 30% (в долларовом выражении).
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