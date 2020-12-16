Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю первые за 44 года образцы лунного грунта

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю капсулу с образцами грунта, собранного на Луне. Специалисты уже обнаружили 300-килограммовую капсулу на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщил в твиттере телеканал CGTN.

В ноябре Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5» для сбора и доставки на Землю лунного грунта. 1 декабря аппарат совершил успешную посадку на поверхность Луны, после чего собрал образцы грунта. Также «Чанъэ-5» установил на лунной поверхности флаг Китая.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю — после США и СССР. Последнюю миссию по доставке лунного грунта осуществили в 1976 году.