Кейт Бекинсейл рассмешила своим новогодним фото

Британская актриса Кейт Бекинсейл в который раз доказала, что ее Instagram — бесконечный источник юмора и хорошего настроения. На этот раз звезда франшизы «Другой мир» развеселила фанов атмосферным новогодним фото.

Кейт опубликовала забавный снимок со своим домашним любимцем по кличке Клайв, который идеально демонстрирует два типа людей на новогодних праздниках.

Котик и 47-летняя женщина позируют перед камерой в праздничных нарядах, превратившись в Санта-Клаусов. Хозяйка и пушистик сидят на полу в красных костюмах, шляпах с помпоном и накладной седой бородой.

Пока Бекинсейл как-то устало смотрит в сторону, напоминая типичного человека на 1 января, Клайв сидит с невероятно недовольной мордочкой.

Согласись, этот малыш очень похож на нас после празднования Нового года. Например, в момент, когда мы заглядываем в свой кошелек или когда понимаем, что время идти на работу.

Эта фотография точно заставит тебя улыбнуться!