Генри Кавилл получил травму на съемках Ведьмака

Съемочный процесс второго сезона популярного сериала Netflix снова остановили. На этот раз причиной стала не пандемия.

Съемки второго сезона сериала Ведьмак вновь приостановили из-за травмы исполнителя главной роли Генри Кавилла. Об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что 37-летний актер травмировался при постановке сцены на высоте шесть метров от земли. Несмотря на ремни безопасности он повредил ногу.

Очевидцы инцидента уточнили, что все произошло очень быстро и никто из съемочной группы сначала не понял, почему Кавилл корчился от боли.

«Он просто внезапно остановился и явно почувствовал сильную боль. Было неясно, попал ли какой-то предмет в ногу, или это была просто какая-то травма колена или мышц», – рассказал собеседник издания.

На данный момент актер проходит диагностику в одной из клиник Лондона, а съемки Ведьмака решили остановить. Травма Кавилла пока не позволит ему вернуться на съемочную площадку и носить тяжелые доспехи.