ЕС накажет Беларусь третьим пакетом санкций

Евросоюз введет третий пакет санкций в связи с событиями в Белоруссии. Об этом договорились послы ЕС, пишет «Европейская правда» со ссылкой на журналиста «Радио Свобода» Рикарда Джозвяка.

Отмечается, что санкционный пакет предусматривает ограничение для 29 человек и 7 субъектов из Белоруссии.

Планируется, что окончательное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 17 декабря — в этот же день оно вступит в силу.

Ранее ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении представителей белорусских властей. Ограничения связаны с итогами августовских выборов президента и силовым разгоном протестов в стране. Под санкции попали 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе президент Александр Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.