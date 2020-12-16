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Джефф Бриджес из-за болезни побрил голову и завел щенка

Джефф Бриджес побрил голову и завел щенка

71-летний обладатель «Оскара» Джефф Бриджес, который ранее показал фото из больницы с капельницей, продолжает держать фанатов в курсе своего состояния. И по всей видимости, больной лимфомой актер держится очень хорошо, так как он сохраняет бодрость духа, даже лишившись волос. Джефф Бриджес показал себя в совершенно новом для его фанатов образе – полностью лысым.

Джефф Бриджес опубликовал свежую фотографию в Instagram – на снимке звезда «Большой Лебовски» позировал со своим новым домашним любимцем – пушистым щенком.

«Вот последние новости: хорошее самочувствие, побрил голову, завел щенка – Монти, отпраздновал день рождения – 71, старик», – подписал фотографию Джефф Бриджес.

Напомним — Джеф Бриджес проходит курс интенсивной терапии из-за онкологии.

16 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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