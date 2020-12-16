Что посмотреть — 8 фильмов с Робертом Де Ниро, которые вошли в историю кино

Пожалуй, в мире не найдется любителя кино, который бы не знал творчества Роберта Де Ниро. И это неудивительно, ведь в активе голливудского актера – десятки успешных фильмов, которые стали культовыми.

Мы решили напомнить, какие ленты с артистом вошли в историю мирового кинематографа. И, поверьте, каждый фильм из подборки заслуживает вашего внимания.

«Крестный отец 2»

Год выхода – 1974

Жанр – драма, криминал

Рейтинг IMDb – 9,0

Фильм «Крестный отец 2» стал особенным в карьере Роберта де Ниро. И все потому, что именно за роль безжалостного мафиози актер получил первый Оскар и мировое признание.

Лента рассказала о Вито Корлеоне, который вынужден был покинуть родную Сицилию и отправиться в Нью-Йорк. Решение он принимал, чтобы спастись от врагов своей семьи, а прогулка заставила парня быть безжалостным перед вызовами и выживать в страшных реалиях. Однако все перипетии только укрепили мужчину, а всего за несколько лет он стал одним из самых влиятельных людей в США. Унаследовав капиталы отца дело продолжил его сын Майкл.

«Таксист»

Год выхода – 1976

Жанр – драма, криминал, триллер

Рейтинг IMDb – 8,3

Здесь Роберт де Ниро получил главную роль и сделал фильм еще более напряженным благодаря актерскому таланту. По сюжету, ветеран войны Трэвис Бикл по возвращению домой не имеет цели в жизни. Его будни однообразны: днем мужчина смотрит фильмы в пустом кинозале, а ночью работает таксистом. Кроме этого, Трэвис имеет хроническую бессонницу и мечтает сделать улицы чистыми от грехов и пороков. Встреча с 12-летней проституткой Айрис поможет ему осуществить свой замысел и изменит всю жизнь.

«Бешеный бык»

Год выхода – 1980

Жанр – биографическая драма, спорт

Рейтинг IMDb – 8,2

Это история успеха и неудач легендарного боксера Джейка Ламотта, которого все звали «Бешеным быком». Режиссер Мартин Скорсезе показал в черно-белой ленте и борьбу спортсмена за желаемый титул, и непростые отношения с братом, который был его тренером.

«Король комедии»

Год выхода – 1982

Жанр – триллер, комедия, драма, криминал

Рейтинг IMDb – 7,8

В фильме «Король комедии» Роберт де Ниро сыграл роль стендап-комика, которого сложно назвать талантливым. Однако Руперт убежден, что является успешным. Кроме этого, главный герой верит, что телеведущий Джерри Лэнгфорд сделает его популярным, если он сможет выступить на вечернем шоу. Но, получив отказ, Руперт решается на уголовное дело.

«Однажды в Америке»

Год выхода – 1983

Жанр – драма, криминал

Рейтинг IMDb – 8,4

В центре сюжета – история двух друзей детства Дэвида и Максимилиана. Мужчины выросли в еврейском квартале Нью-Йорка и, чтобы выжить, начинают алкобизнес, который в период сухого закона в США делает их криминальными дельцами.

Лента стала последней в карьере режиссера Серджо Леоне и закрепила за Робертом де Ниро образ бандита с непростой судьбой.

«Славные парни»

Год выхода – 1990

Жанр – драма, криминал, биография

Рейтинг IMDb – 8,7

Генри Хилл с детства мечтал стать гангстером. Поэтому еще в школьные годы он начинает прислуживать у местных авторитетов и в конце концов становится мафиози. Однако, не зная законов уголовного мира, Генри может поплатиться за все жизнью или же пойти против своей мечты.

Фильм «Славные парни» был номинирован на Оскар в 6 категориях и получил немало престижных отличий. До сих пор лента входит в список лучших кинокартин по версии IMDb.

«Схватка»

Год выхода – 1995

Жанр – боевик, триллер, драма

Рейтинг IMDb – 8,2

Фильм «Схватка» стал классикой 1990-ых годов. Лента рассказывает об одной из лучших банд Лос-Анджелеса, которая прославилась благодаря единству и крепкой дружбе. Однако очередное нападение на инкассаторскую машину все в корне меняет: новичок банды убивает во время ограбления охранника, поэтому полиция тщательно берется за расследование. И выслеживать преступников будет лучший детектив.

«Ирландец»

Год выхода – 2019

Жанр – драма, биография

Рейтинг IMDb – 7,9

Лента еще не стала культовой, однако привлекла внимание всех любителей кино. Все потому, что здесь снялись легендарные Аль Пачино и Роберт де Ниро.

По сюжету, Фрэнки Ширан после Второй мировой войны возвращается домой и пытается наладить свою жизнь. Мужчина хорошо умеет убивать, поэтому свои навыки испытывает в криминале. Перед смертью Фрэнки рассказывает свою историю журналистам, открывая все темные стороны прошлого.