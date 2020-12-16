Борцы с COVID-19 стали людьми года по версии журнала Nature

Традиционный список людей года по версии Nature в этот раз почти полностью состоит из имен вирусологов, эпидемиологов, политиков и чиновников, которые по мнению журнала, внесли наибольший вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Только трое из семи номинантов отмечены за достижения, не связанные с противодействием COVID-19.

Каждый год журнал Nature публикует список из десяти человек, в который включают тех, кто заметно проявил себя в разных сферах науки. Среди них как авторы важных открытий, так и политики, юристы, экологические активисты. В 2019 году в списке были специалисты по биоразнообразию, экологи, астрофизики, разработчики квантовых компьютеров, активисты (например, Грета Тунберг). Однако в этом году список почти целиком посвящен COVID-19.

Открывает перечень людей года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus), которому пришлось координировать усилия стран мира по борьбе с коронавирусной инфекцией под огнем критики. Именно он в начале марта объявил, что человечество столкнулась с первой в истории пандемией, вызванной коронавирусом.

Список продолжает китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань (Li Lanjuan) — она быстро поняла угрозу, которую создает вспышка COVID-19 в Ухане, и убедила власти ввести строгие карантинные меры до начала празднования китайского Нового года, что замедлило распространение инфекции. Вирусолог из Уругвая Гонсало Мораторио (Gonzalo Moratorio) включен в список за разработку диагностических тестов на коронавирус, что помогло его стране избежать взрывного распространения инфекции. Кроме того, в список включен вирусолог Чжан Юнчжень (Zhang Yongzhen), который в первые дни вспышки инфекции в Ухане прочитал РНК вируса и распространил информацию о ней.

Среди разработчиков вакцин от коронавируса журнал отметил Кэтрин Янсен (Kathrin Jansen) из компании Pfizer. Эта компания провела весь цикл разработки и клинических испытаний новой вакцины за рекордные 210 дней.

Журнал Nature включил в список Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директора Национального института по изучению аллергий и инфекций, который стал главным публичным лицом кампании по борьбе с коронавирусом в США, и предоставлял проверенную информацию о ситуации. Еще один человек года — премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern), чья быстрая реакция на угрозу коронавируса и решительные действия сделали ее страну одной из наименее пострадавших от пандемии.

Три человека включены в список людей года за достижения, не связанные с коронавирусом: это американский космолог Чэнда Прескод-Вейнстейн (Chanda Prescod-Weinstein), которая вместе с коллегами организовала однодневную научную забастовку в знак протеста против расизма в научных организациях.

Индонезийская исследовательница Ади Утарини (Adi Utarini) отмечена за достижения в борьбе с лихорадкой денге. Она и ее коллеги выпускали комаров, зараженных бактерией из рода вольбахий, которые лишали насекомых способности переносить вирус. В результате им удалось на 77 процентов снизить число случаев заболеваний лихорадкой денге в районах крупного города Джокьякарта, где проводился этот эксперимент.

Кроме того, журнал отметил Верену Мохаупт (Verena Mohaupt), логистического координатора арктической экспедиции MOSAiC, в рамках которой ученые около года провели на ледоколе «Поларштерн», который дрейфовал по Северному Ледовитому океану вместе со льдом. Мохаупт учила своих коллег, что им делать при встрече с белыми медведями, как защитить себя от холода и тьмы полярной ночи.