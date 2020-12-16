Бен Аффлек сыграет в фильме «Тайная жизнь Гудини»

На днях в сети появилась информация, что Бен Аффлек сыграет в фильме о жизни великого иллюзиониста Гарри Гудини. Изданию SlashFilm удалось узнать подробности об участии актёра в проекте, и, как выяснилось, ему досталась вовсе не главная роль.

Бен Аффлек сыграет агента, который долгое время работал с Гудини. Кто исполнит главную роль, по-прежнему остаётся загадкой.

Фильм, получивший название «Тайная жизнь Гудини», находится в разработке уже не один год. В основу сюжета легла одноимённая книга Уильяма Калуша и Ларри Сломана. Для экрана её адаптировал Ной Оппенхайм («Джеки»), а режиссёром выступит Дэн Трахтенберг, известный по триллеру «Кловерфилд, 10».

По сюжету именитый иллюзионист будет связан с расследованием преступлений, связанных с оккультизмом. Он также сотрудничает с разведкой и является британским шпионом.