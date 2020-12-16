Белое солнце пустыни (приключения, реж. Владимир Мотыль, 1969 г.) смотреть

Фильм, который многие знают наизусть. Красная армия устроила в Средней Азии акцию «Освобожденные женщины Востока» и отбила гарем у его хозяина, бая Абдуллы…
Сопровождать гарем поручено товарищу Сухову и его помощнику Петрухе. И пока они идут по пустыне и поют песни с таможенником Верещагиным про «девять граммов в сердце» — Абдула со своей бандой готовит бойню.
Режиссер: Мотыль Владимир
Сценарист: Ежов Валентин, Ибрагимбеков Рустам
Композитор: Шварц Исаак
Оператор: Розовский Эдуард
Художник-постановщик: Кострин Валерий, Маневич Белла
В ролях: Кузнецов Анатолий, Куркина Раиса, Луспекаев Павел, Мишулин Спартак, Кавсадзе Кахи, Годовиков Николай, Дудаев Муса, Федотова Татьяна, Бадьев Николай
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