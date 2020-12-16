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Байден выдвинет Дженнифер Грэнхолм на должность министра энергетики

Дженнифер Грэнхолм

В случае утверждения она станет второй женщиной во главе ведомства, курирующего ядерный оружейный комплекс страны

Избранный президент США Джо Байден предложит на должность министра энергетики Дженнифер Грэнхолм – бывшего губернатора Мичигана и давнего сторонника развития возобновляемой энергетики.

Об этом сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на четырех неназванных источников, близких к переходной команде избранного президента, газета пишет, что, в случае утверждения, 61-летняя Грэнхолм станет второй женщиной во главе этого огромного министерства.

Первой была Хейзел О’Лири, работавшая в этой должности при президенте Билле Клинтоне.

В ведении министерства энергетики находится американский ядерный оружейный комплекс, 17 национальных лабораторий и широкий спектр инициатив, касающихся научных исследований и разработок в области энергетики.

https://www.golosameriki.com/

16 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, США
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